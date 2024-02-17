Эксклюзив 17 февраля 2024, 01:32 Пассажирка рейса Дубай — Москва напугала соседей галлюцинациями Пассажирка рейса из Дубая в Москву обливала водой попутчиков и приставала к ним Freepik

Читать 360tv в

Пьяная россиянка приставала к пассажирам рейса Дубай — Москва перед посадкой в аэропорту Внуково. С борта женщину забирали врачи, сообщил источник «360».

«За ней приехал родственник, который предоставил справку, что у гражданки бывают провалы в памяти на фоне таблеток от врача», — сказал он.

Реклама

Правоохранители составили в медпункте аэропорта административный протокол. После этого женщину передали родственнику.

По данным Telegram-канала Shot, женщина привлекла внимание стюардесс рейса «Победы», когда начала неразборчиво кричать и ругаться, а также обливать соседей водой. При этом пассажирка не могла внятно ответить на вопросы бортпроводников, потому что в момент общения у нее были галлюцинации.

Самолет Санкт-Петербург — Хургада пришлось вернуть в аэропорт Пулково через несколько минут после взлета из-за двух петербурженок, которые перебрали с алкоголем. Девушки матерились и вели себя вызывающе.