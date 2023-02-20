Происшествия 20 февраля 2023, 17:37 Пассажирка попыталась угнать такси вместе с водителем в Москве АГН «Москва»: отказавшая в оплате женщина попыталась угнать такси вместе с водителем freepik

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Полицейские пресекли попытку женщины угнать такси вместе с водителем. Об этом АГН «Москва» сообщил источник.

Собеседник агентства рассказал, что в ночь на 20 февраля мужчина и женщина заказали такси. Однако в конце пути пассажиры отказались платить водителю, аргументируя тем, что у них разрядились телефоны, а наличных при себе нет.

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В результате конфликта мужчина распылил водителю в лицо перцовый баллончик и скрылся с места происшествия. Чуть позже водитель такси посадил женщину в салон автомобиля и позвонил в полицию. В это время пассажирка пересела на водительское сиденье и попыталась уехать. Однако таксист сумел остановить движение автомобиля.

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К этом времени подъехали полицейские и доставили участников конфликта в ОМВД России по московскому району Зюзино для выяснения всех обстоятельств.

Ранее в Астрахани сотрудники ГИБДД остановили неадекватного таксиста, который ехал по встречной полосе и задевал проезжающие мимо автомобили. В СМИ сообщили, что полицейским пришлось даже применить табельное оружие.