Происшествия

15 декабря 2023, 11:11

Пассажирка получила травмы при столкновении машины такси и иномарки в Кургане

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Две легковушки стали участниками ДТП на перекрестке улиц Гоголя и Савельева в Кургане. Не обошлось без пострадавших. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на городской отдел ГИБДД.

Согласно данным ведомства, таксист за рулем Lada Granta проехал на желтый сигнал светофора и столкнулся с кроссовером Mitsubishi ASX, совершавшим поворот.

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Пассажирка иномарки получила травмы. Организована проверка.

ДТП

ГИБДД

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