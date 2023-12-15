15 декабря 2023, 11:11
Пассажирка получила травмы при столкновении машины такси и иномарки в Кургане
Две легковушки стали участниками ДТП на перекрестке улиц Гоголя и Савельева в Кургане. Не обошлось без пострадавших. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на городской отдел ГИБДД.
Согласно данным ведомства, таксист за рулем Lada Granta проехал на желтый сигнал светофора и столкнулся с кроссовером Mitsubishi ASX, совершавшим поворот.
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Пассажирка иномарки получила травмы. Организована проверка.
ДТП
ГИБДД
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