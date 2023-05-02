Происшествия 02 мая 2023, 11:26 Пассажирка открыла аварийный выход и сорвала вылет самолета Чита – Москва Авиарейс Чита – Москва перенесли из-за срабатывания надувного трапа piqsels

Читать 360tv в

Авиарейс Чита – Москва задержали на шесть часов из-за срабатывания надувного трапа. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Пассажиров временно разместили в аэровокзале. Позже вылет самолета назначили на 16:50 по местному времени (10:50 по московскому времени).

Реклама

Как написал «МК в Чите», одна из пассажирок решила проверить, как работает трап и открыла запасной выход. Однако позже она заявила полицейским, что дернула рычаг, когда пыталась устроиться на кресле, сообщал Telegram-канал Babr Mash.

По данным онлайн-табло воздушной гавани Читы, посадка на самолет завершилась позже назначенного времени. На момент публикации, судя по табло, рейс еще не вылетел.

Ранее «360» писал, что рейс с российскими туристами задержали на Кубе. Причиной стала аварийная посадка канадского самолета. Единственную взлетно-посадочную полосу там перекрыли.