Происшествия 23 июля 2023, 15:22 Пассажирка мотоцикла погибла при столкновении с машиной на юго-востоке Москвы Прокуратура Москвы: при ДТП на пересечении Краснодарской и Совхозной улиц погибла женщина Прокуратура Москвы

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В результате ДТП на пересечении Краснодарской и Совхозной улиц на юго-востоке Москвы погибла пассажирка мотоцикла. Об этом заявили в прокуратуре столицы.

«По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля ВАЗ при повороте налево не уступил дорогу движущемуся мотоциклу», — пояснили в ведомстве.

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Известно, что водитель мотоцикла выжил при аварии, его госпитализировали.

Прокуратура ЮВАО столицы выясняет все обстоятельства ДТП, а также контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту дорожной аварии.

Смертельная авария произошла днем в воскресенье, 23 июля. Момент ДТП сняли камеры видеонаблюдения.