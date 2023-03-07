Происшествия 07 марта 2023, 14:03 Пассажирка маршрутки в Волгограде выпала на проезжую часть. Видео МВД: 19-летняя пассажирка маршрутки в Волгограде выпала на проезжую часть

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Девятнадцатилетняя девушка из Волгограда выпала из маршрутки на проезжую часть. Кадры происшествия появились в Telegram-канале главного управления МВД по региону.

По данным правоохранителей, у микроавтобуса произошло «самопроизвольное открытие двери» на улице Краснознаменской в Центральном районе города около 17:50 6 марта. На ролике видно, как девушка падает прямо на дорогу и растерянно собирает с земли свои вещи, а в это время к ней подходят прохожие и пытаются помочь. Пассажирку доставили в медицинское учреждение.

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Всего за сутки в Волгоградской области произошло пять ДТП с тяжкими последствиями, два из которых — в центре города. Около 11:00 автобус сбил 69-летнюю пенсионерку пр повороте с привркзальной площади на улице Коммунистическую. Женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая также попала в больницу.

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За 6 марта Госавтоинспекция выявила почти 700 нарушений правил дорожного движения и задержала 14 пьяных водителей.