Пассажирка маршрутки пострадала в ДТП в Каменке

Авария произошла утром 11 сентября около дома № 10 по улице Гражданская в Каменке. 38-летний водитель ГАЗ-322132 не поделил дорогу с легковым автомобилем Hyundai Getz, за рулем которого находилась 35-летняя автоледи.

В результате столкновения травмы получила 66-летняя пассажирка. Женщину госпитализировали. Устанавливаются детали и обстоятельства аварии.