23 марта 2023, 13:44
Пассажирка легковушки погибла в массовом ДТП в Симферополе
В Симферополе произошла массовая авария с участием пяти машин, один человек погиб. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.
Предположительно, 37-летний водитель легковой машины, ехавший в сторону Московской площади, нарушил ПДД. Он не выдержал безопасную дистанцию и задел еще четыре автомобиля.
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В результате аварии ехавшая в качестве пассажирки 45-летняя женщина легковушки от полученных травм скончалась на месте. По факту ДТП проводится проверка.
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ДТП
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