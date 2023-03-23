Происшествия 23 марта 2023, 13:44 Пассажирка легковушки погибла в массовом ДТП в Симферополе

Читать 360tv в

В Симферополе произошла массовая авария с участием пяти машин, один человек погиб. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

Предположительно, 37-летний водитель легковой машины, ехавший в сторону Московской площади, нарушил ПДД. Он не выдержал безопасную дистанцию и задел еще четыре автомобиля.

Реклама

В результате аварии ехавшая в качестве пассажирки 45-летняя женщина легковушки от полученных травм скончалась на месте. По факту ДТП проводится проверка.

Реклама

Авторы: