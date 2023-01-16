Происшествия 16 января 2023, 16:49 Пассажирка иномарки погибла в столкновении двух машин неподалеку от Ростова-на-Дону

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Серьезное ДТП произошло на Южном подъезде к Ростову-на-Дону. Там столкнулись две иномарки. Об этом сообщила rostovgazeta.ru со ссылкой на УГИБДД по региону.

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Водитель Hyundai Accent не уступила дорогу автомобилю Ram во время разворота. В результате столкновения 17-летняя пассажирка первой машины получила серьезные травмы. Девушка погибла во время госпитализации. Возбуждено уголовное дело.