29 марта 2023, 16:01
Пассажирка иномарки погибла в ДТП в Ростове-на-Дону
Минувшей ночью в Ростове-на-Дону произошло смертельное ДТП, в котором погиб один человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное УГИБДД.
Управлявший Kia Rio мужчина на улице Доватора не справился с управлением и въехал в припаркованный грузовик. От удара легковушку отбросило на опору рекламного щита, а потом — на автомобиль Chevrolet Niva, который стояла рядом.
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От полученных травм 36-летняя пассажирка иномарки скончалась до приезда врачей. Водителя госпитализировали. По факту ДТП начали проверку.
ДТП
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