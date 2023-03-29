Происшествия 29 марта 2023, 16:01 Пассажирка иномарки погибла в ДТП в Ростове-на-Дону

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Минувшей ночью в Ростове-на-Дону произошло смертельное ДТП, в котором погиб один человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное УГИБДД.

Управлявший Kia Rio мужчина на улице Доватора не справился с управлением и въехал в припаркованный грузовик. От удара легковушку отбросило на опору рекламного щита, а потом — на автомобиль Chevrolet Niva, который стояла рядом.

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От полученных травм 36-летняя пассажирка иномарки скончалась до приезда врачей. Водителя госпитализировали. По факту ДТП начали проверку.

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