Происшествия 19 мая 2023, 14:53 Пассажирка иномарки не пристегнулась и погибла в ДТП в Забайкальском крае

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Авария произошла в Могочинском районе Забайкальского края. В результате пассажирка, который не пристегнулась, погибла. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД.

ДТП случилось 19 мая на трассе Чита — Хабаровск. Водитель Toyota Chaser без прав не справился с управлением, из-за чего машина перевернулась. В результате девушка, которая находилась на пассажирском сидении, умера от полученных травм. Сведений о том, в каком состоянии находится водитель, не поступало.