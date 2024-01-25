Эксклюзив 25 января 2024, 09:53 Пассажирка маршрутки и водитель Mercedes пострадали в ДТП на северо-западе Москвы Источник «360»: в Москве в ДТП с маршруткой пострадали два человека Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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В Северо-Западном округе Москвы на Волоколамском шоссе в районе Митино утром 25 января произошла авария с участием общественного транспорта. В результате произошедшего пострадали мужчина и женщина, сообщил источник «360».

По его данным, дорогу не поделили маршрутное такси и автомобиль Mercedes. Пассажирка маршрутки и водитель иномарки получили черепно-мозговые травмы, их увезли в разные больницы.

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Собеседник «360» уточнил, что из-за дорожно-транспортного происшествия на Волоколамском шоссе перекрыли одну полосу движения.

Другие подробности уточняются. Все причины и обстоятельства аварии установят автоинспекторы.

Ранее столичная Госавтоинспекция опубликовала статистику по авариям за неделю. С 15 по 21 января в Москве произошло 107 ДТП. В них погибли три человека и еще 120 получили ранения, в том числе девять детей в возрасте до 16 лет.