Происшествия

28 декабря 2023, 17:37

Пассажирка автобуса пострадала в ДТП со снегоуборочной машиной в Петербурге

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Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла в Выборгском районе Северной столицы. Об этом сообщил «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти.

Согласно данным ведомства, водитель снегоуборочной машины не предоставил автобусу преимущество в движении, что привело к столкновению.

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Пострадала пассажирка общественного транспорта. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Санкт-Петербург

ДТП

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