28 декабря 2023, 17:37
Пассажирка автобуса пострадала в ДТП со снегоуборочной машиной в Петербурге
Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла в Выборгском районе Северной столицы. Об этом сообщил «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти.
Согласно данным ведомства, водитель снегоуборочной машины не предоставил автобусу преимущество в движении, что привело к столкновению.
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Пострадала пассажирка общественного транспорта. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Санкт-Петербург
ДТП
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