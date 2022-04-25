«Пассажиравтотранс» проведет проверку ДТП в Петербурге, в котором автобус врезался в дом

Серьезное ДТП произошло в Санкт-Петербурге. Там автобус протаранил дом на Каменоостровском проспекте. В связи с аварией работники «Пассажиравтотранса» организовали проверку случившегося. Об этом сообщили «Невские новости».

Водитель автобуса работал в парке на протяжении пяти лет. При этом автобус находился в хорошем состоянии. Информации о пострадавших не поступало. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.