27 февраля 2020, 12:44
Пассажира зажало в машине при ДТП в Башкирии
26 февраля на автодороге Белебей - Николаевка - Туймазы произошло столкновение двух автомобилей. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на источник в региональной ГИБДД.
Столкнулись встречные Hyundai Solaris и ГАЗ-«Соболь».
В результате столкновения пострадали несколько человек. Трех пассажиров отечественного автомобиля отправили в больницу. Водителей также осмотрели медики.
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.