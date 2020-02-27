    27 февраля 2020, 12:44

    Пассажира зажало в машине при ДТП в Башкирии

    Ирина Нагайникова

    26 февраля на автодороге Белебей - Николаевка - Туймазы произошло столкновение двух автомобилей. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на источник в региональной ГИБДД.

    Столкнулись встречные Hyundai Solaris и ГАЗ-«Соболь».

    В результате столкновения пострадали несколько человек. Трех пассажиров отечественного автомобиля отправили в больницу. Водителей также осмотрели медики.

    Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.