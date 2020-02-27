Пассажира зажало в машине при ДТП в Башкирии

Столкнулись встречные Hyundai Solaris и ГАЗ-«Соболь».

В результате столкновения пострадали несколько человек. Трех пассажиров отечественного автомобиля отправили в больницу. Водителей также осмотрели медики.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.