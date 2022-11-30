Происшествия 30 ноября 2022, 21:55 Пассажира с четырехкилограммовой золотой цепью задержали в аэропорту Екатеринбурга

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники задержали одного из пассажиров. У него обнаружили золотую цепь весом четыре килограмма. Об этом сообщил RT со ссылкой на Уральское таможенное управление.

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Цепь нашли в багаже у мужчины, который вылетал в Объединенные Арабские Эмираты. Стоимость ювелирного украшения превышала 10 миллионов рублей. По словам пассажира, драгоценность предназначалась для личного пользования. Цепь отправили на экспертизу.