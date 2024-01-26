Происшествия 26 января 2024, 12:31 Пассажира с боевой гранатой задержали в аэропорту Шереметьево Mash: в Шереметьеве пассажир с гранатой попытался попасть на рейс в Оренбург Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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В московском аэропорту Шереметьево задержали мужчину с боевой гранатой. Он планировал улететь в Оренбург, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, ранним утром во время досмотра сотрудники службы безопасности аэропорта заметили в багаже мужчины гранату Ф-1. После этого перекрыли вход и вызвали представителей экстренных служб. Людей пришлось перенаправить на другой выход.

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Прибывшие на место взрывотехники Росгвардии установили, что граната боевая. Мужчину сейчас допрашивают правоохранители.

Telegram-канал Shot уточнил, что задержанным оказался 34-летний житель Оренбурга. Он уже попадал в поле зрение полиции 16 лет назад, когда его судили за кражу.

Ранее в Санкт-Петербурге местная жительница купила квартиру, а спустя время нашла в ней целый схрон с боеприпасами. Силовики забрали пакет и отправили его содержимое на экспертизу.