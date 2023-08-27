Происшествия 27 августа 2023, 13:51 Пассажира рейса Москва — Минводы доставили в реанимацию после экстренной посадки самолета ТАСС: пассажира рейса Москва — Минводы госпитализировали в Волгограде Vladimir Baranov/GlobalLookPress

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Самолет, следовавший рейсом Москва — Минводы, совершил экстренную посадку в Волгограде из-за состояния здоровья пассажира. Об этом ТАСС сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Мужчину 54-х лет перевезли в реанимационное отделение ГКБ СМП № 25. Врачи оценили его состояние как тяжелое. После доставки пассажира в больницу самолет продолжил полет по маршруту. Воздушное судно отправилось из Волгограда в 11:30, рассказала пресс-секретарь ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасия Голодова.

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Утром 27 августа пассажирский Airbus, следовавший из Москвы в Минводы, подал сигнал тревоги через полтора часа после начала полета. Экстренная посадка прошла без сбоев, воздушное судно благополучно приземлилось в Волгограде.

Днем 24 августа, экстренную посадку совершил самолет Airbus A321. Он следовал из Сочи в Екатеринбург. Воздушное судно приземлилось в Минводах.