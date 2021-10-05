Полицейские задержали в аэропорту Толмачево в Новосибирске пассажира, который летел рейсом Москва — Новосибирск — Кемерово. Причиной стало курение на борту.

«Сотрудники транспортной полиции в аэропорту Толмачево задержали пассажира, курившего на борту самолета», — сказано в сообщении пресс-службы управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Информация о том, что на борт самолета, выполняющего рейс Москва — Новосибирск — Кемерово требуется наряд полиции, поступила в отдел полиции в аэропорту Толмачево.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, зафиксировали, что один из пассажиров курил во время перелета в туалете и не выполнил требование командира перестать курить.

Задержанный — 43-летний житель Кемеровской области, ранее он был судим за неуплату алиментов. Теперь в его отношении составили два административных протокола: за невыполнение распоряжений командира воздушного судна и за нарушение запрета курения табака на борту.