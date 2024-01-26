Происшествия 26 января 2024, 11:32 Пассажира ранили отверткой в московском метро МВД: на станции метро «Добрынинская» в Москве пассажиру воткнули в руку отвертку Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

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В московской подземке словесная перепалка между двумя пассажирами закончилась дракой с применением отвертки. Одному из конфликтующих потребовалась помощь медиков, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным ведомства, на станции метро «Добрынинская» повздорили двое мужчин. Сначала они пытались урегулировать конфликт на словах, но безрезультатно. Тогда один из них достал отвертку и вонзил ее в правую кисть оппонента.

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Пострадавшему оказали медицинскую помощь, а нападавшего сразу же задержали полицейские, дежурившие в метрополитене. Его увезли в отдел МВД и изъяли орудие преступления, которое передали экспертам.

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве. Подозреваемого отправили под домашний арест.

На днях в Москве на станции метро «Марксистская» пассажир напал на незнакомую женщину. Он нанес ей удар рукой по голове из хулиганских побуждений.