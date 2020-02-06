06 февраля 2020, 13:51
Пассажира поезда избили на станции в Никольске
56-летний мужчина попал в больницу города Никольска Пензенского региона после того, как его избил незнакомец на железнодорожной станции. Об этом сообщило ИА «Пена-пресс».
Пострадавший ждал поезда, когда к нему подошел незнакомый мужчина и заговорил. В какой-то момент разговор перетек в конфликт и началась драка.
«Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом костей черепа», — рассказали в местном отделе МВД.
На 28-летнего злоумышленника заведено уголовное дело, он может получить срок до восьми лет.