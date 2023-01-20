20 января 2023, 23:26
Пассажира московского метро зажало между вагоном и платформой
Источник «360» пассажир застрял на станции московского метро между вагоном и платформой
Пассажира зажало между прибывшим поездом и платформой на станции метро «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.
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По словам собеседника, у пострадавшего застряла голова. На место прибыли спасатели, для эвакуации пострадавшего пассажира.Информацию подтердил департамент транспорта Москвы в своем Telegram канале. В ведомстве заявили что на Таганско-Краснопресненской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути.
Метро
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