Происшествия 18 июля 2023, 10:59 Пассажира московского метро задержали за присвоение забытого телефона Мужчину задержали за присвоение забытого телефона на станции метро «Тушинская» в Москве Unsplash

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Камеры видеонаблюдения зафиксировали кражу мобильного телефона на станции метро «Тушинская» в Москве. Мужчина забыл свой гаджет на сиденье, а другой пассажир присвоил его себе. Злоумышленника задержали, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Прокуратура Московского метрополитена контролирует привлечение 31-летнего мужчины к уголовной ответственности по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража с причинением значительного ущерба гражданину»). Пресс-служба прокуратуры Москвы

По информации ведомства, вор заметил мобильный телефон после того, как хозяин гаджета вышел на станции. Тогда он сел рядом, а потом забрал находку.

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Владелец начал звонить на свой телефон, как только обнаружил пропажу. Тогда злоумышленник отключил гаджет и вытащил из него сим-карту.

Кражу зафиксировали камеры видеонаблюдения, благодаря чему вора удалось задержать. Он признал свою вину.

В ведомстве подчеркнули, что гражданин, который нашел чужую вещь в общественном транспорте, обязан сообщить об этом владельцу или представителям транспорта.

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