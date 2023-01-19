Эксклюзив 19 января 2023, 06:48 Пассажира госпитализировали после аварии на Варшавском шоссе в Москве Грузовик DAF с деревянными паллетами попал в ДТП на Варшавском шоссе в Москве РИА «Новости»

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На Варшавском шоссе попал в аварию грузовик DAF, пассажира госпитализировали с травмой предплечья. Движение по четырем из пяти полос ограничили, рассказал источник «360».

Экстренные службы вызвали к месту ДТП на юге Москвы. Госавтоинспекторы увидели груженый деревянными паллетами грузовик DAF с полуприцепом в районе дома 58 корпуса 5 на Варшавском шоссе. Медики осмотрели участников аварии, и решили отправить пассажира в горбольницу № 13 с подозрением на перелом предплечья. Водитель от госпитализации отказался. Движение по дороге затруднилось, перекрыли четыре полосы из пяти. Специалисты привлекли пожарный кран.

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Крупная авария произошла 18 января в Москве. На Ленинградском шоссе столкнулись Mercedes, Volkswagen, Hyundai, Toyota и BMW, в том числе два такси. Пострадали два человека. Очевидцы сняли последствия ДТП на видео.

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