Пассажир вертолета, упавшего под Ижевском, умер

Врачам не удалось спасти жизнь 53-летнего пассажира вертолета Ми-2, который разбился 27 декабря под Ижевском. Илья Хромов так и не пришел в сознание.

Упавший болид искали девять часов. Пилот Дамир Гафуров сообщил о падении, но не имел представления, где находится. В ходе аварии Гафуров получил разрыв легких, у него открылись внутреннее и наружное кровотечения, была сломана нога, а также произошли переломы ребер и позвонков.

Его спасти не удалось сразу, а Хромов чудом оставался жив. Его отправили в больницу с множественными переломами и переохлаждением.

Ранее сообщалось, что почти 36 лет без перерыва эксплуатировали вертолет, потерпевший крушение.

Разбившийся Ми-2 принадлежал «Казанскому авиапредприятию». В 2019 году замдиректора этой организации осудили по делу о воровстве деталей, дали два с половиной года условно и при этом оставили работать на том же предприятии. В парке есть в наличии несколько Ми-2. Такие вертолеты крупные компании не используют — машина старая, запчастей не достать.