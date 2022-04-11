11 апреля 2022, 17:00
Пассажир ВАЗа пострадал в результате лобовой аварии в Кузбассе
Лобовое ДТП с участием BMW и ВАЗ-21099 произошло накануне в районе деревни 2-я Пристань Мариинского муниципального района в Кузбассе. В результате пассажир одного из автомобилей оказался заблокированным в машине. Об этом написал «Царьград».
Спасатели областной поисково-спасательной службы ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса» после сообщения сразу же прибыли на место аварии и при помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего пассажира ВАЗ-21099. Его передали медикам.
В настоящий момент правоохранители выясняют точные причины случившегося.