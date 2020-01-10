Пассажир «Ваза» пострадал в ДТП с внедорожником в Уфе

Ирина Нагайникова В Уфе столкнулись Toyota RAV4 и ВАЗ-2115. Один человек пострадал, сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на источник в региональной Госавтоинспекции. ДТП случилось утром 10 января. Внедорожник Toyota под управлением 54-летней местной жительницы столкнулся с отечественным легковым автомобилем, которым управлял 21-летний мужчина. Сообщается, что в результате инцидента пострадал 21-летний пассажир «Ваза». Мужчине потребовалась помощь медиков. Поделиться статьей









