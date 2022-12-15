Происшествия 15 декабря 2022, 15:32 Пассажир ВАЗа погиб после столкновения автомобиля со столбом в Татарстане

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Серьезно ДТП произошло в Альметьевске республики Татарстан. Там 22-летний водитель ВАЗа влетел в столб. Об этом сообщил inkazan.ru со ссылкой на местные Telegram-каналы.

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Авария случилась на пересечении улиц Герцена и Колхозной. Водитель превысил скорость и выехал на встречную полосу, а после врезался в столб. В результате пассажир автомобиля погиб на месте происшествия. Сам водитель получил травмы. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.