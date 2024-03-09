Происшествия 09 марта 2024, 17:18 Пассажир в Москве ударил водителя встречного авто из-за нежелания уступить проезд Прокуратура: в Москве пассажир ударил кулаком водителя другого авто

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В Москве пассажир побил водителя встречного автомобиля. Причиной стало нежелание уступить проезд, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Мужичина 39 лет находился в машине, которая ехала по дворовой территории одного из жилых домов в районе Ховрино. В результате конфликта с водителем Kia из-за нежелания уступить проезд фигурант ударил автомобилиста кулаком в лицо.

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«Момент конфликта был зафиксирован видеорегистратором, установленным на автомобиле одного из очевидцев происшествия, что позволило установить местонахождение мужчины и привлечь его к уголовной ответственности», — отметили в прокуратуре.

Дело направили в мировой судебный участок для рассмотрения по существу.

Ранее массовая драка произошла на строительной площадке в Москве. Сотрудники полиции организовали проверку по факту случившегося.