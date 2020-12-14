«Проведенное медицинское освидетельствование показало, что в выдыхаемом правонарушителем воздухе содержатся пары этилового спирта в количестве 1,07 промилле», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 45-летний житель одной из стран ближнего зарубежья был сильно пьян и курил сигареты в туалетной комнате. Сотруднику аэропорта пришлось позвонить в дежурную часть Хабаровска. Неизвестно, задержали ли из-за этого рейс.

Теперь мужчине грозит арест сроком до 15 суток. В отношении него составлены административные протоколы по статьям «появление в общественных местах в состоянии опьянения» и «нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».

В начале декабря пассажира сняли с рейса Владивосток — Красноярск за дебош на борту. Он нецензурно выражался и отказывался выполнять требования экипажа.