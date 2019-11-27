Пассажир упал на рельсы на «серой» ветке метро Москвы

Мужчина упал под поезд на станции «Бульвар Дмитрия Донского» Серпуховско-Тимирязевской линии столичной подземки. Пострадавшего передали медикам.

Пассажир сорвался с платформы на жесткий путь около 08:00, сообщили в пресс-службе УВД Московского метрополитена. К станции в это время подходил электропоезд.

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Мужчину извлекли с рельсов. Помощь ему оказал прибывший наряд скорой.

По факту случившегося проводится проверка.

В пресс-службе метро Москвы отметили, что движение поездов на «серой» ветке останавливалось на короткое время. Они не ходили от «Бульвара Дмитрия Донского» до «Пражской».

«Движение оперативно восстановлено, входим в график», — заметили в метро.