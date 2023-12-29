Происшествия 29 декабря 2023, 19:15 Пассажир упал на пути на серой ветке московского метро Дептранс Москвы: человек упал на рельсы на Серпуховско-Тимирязевской линии метро РИА «Новости»

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В пятницу вечером в московской подземке произошло второе за день падение человека на рельсы. На этот раз пассажир оказался на пути на серой ветке метро, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии (9) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — сообщили в ведомстве.

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В дептрансе уточнили, что поезда не ходят от «Южной» до «Серпуховской», а в обратном направлении курсируют с увеличенными интервалами.

О причинах произошедшего и состоянии пострадавшего пока ничего не известно. Все обстоятельства установят полицейские.

Практически в это же время на станции метро «Кутузовская» женщину столкнули на рельсы. Пострадавшую подняли на платформу, переместили на спинальный щит и понесли в верхний вестибюль. Она рассказала, что ее толкнул на пути неизвестный.