Пассажир упал на пути на «фиолетовой» ветке метро Москвы

Один из пассажиров упал на пути в столичной подземке из-за чего было приостановлено движение поездов. Составы не ходят от станции «Беговая» до станции «Таганская».

«На Таганско-Краснопресненской линии нет движения поездов от станции „Беговая“ до станции „Таганская“ из-за пассажира на пути», — сообщили в Twitter московского метро.

В обратном направлении от «Таганской» до «Беговой» поезда ходят с увеличенными интервалами. Сейчас движение между станциями уже восстановили, но потребуется некоторое время для возобновления обычного графика работы.

Однако многие пользователи сообщают, что движение на фиолетовой ветке все равно затруднено. «Теперь стоим в перегоне до Выхино», — написал один из комментаторов.

В пресс-службе УВД на Московском метрополитене уточнили, что инцидент произошел в 07:45 на станции «Пушкинская». Под прибывающий поезд упала девушка. Ее передали медикам. Проводится проверка.