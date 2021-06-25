Пассажир умер в трамвае в Цюрихе. Это заметили только через 6 часов

В Цюрихе (Швейцария) мужчина умер в трамвае. Другие пассажиры заметили это только спустя шесть часов, сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на сайт 20 Minuten.

64-летний мужчина скончался, как выяснилось позднее, от остановки сердца. Это произошло утром, когда он ехал на работу.

Тело мужчины оставалось в трамвае еще шесть часов. Только тогда пассажиры заметили, что мужчина не подает признаков жизни и сообщили об этом кондуктору. Прибывшие спасатели и полиция констатировали смерть.