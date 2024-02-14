Происшествия 14 февраля 2024, 23:16 Пассажир умер в салоне автобуса в Екатеринбурге E1.RU: мужчина умер на глазах пассажиров автобуса в Екатеринбурге Unsplash

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Мужчина погиб в автобусе маршрута № 47 в Екатеринбурге. К остановке вызвали медиков, но им оставалось лишь констатировать смерть пассажира, сообщило E1.RU.

В пресс-службе свердловской полиции рассказали, что 60-летнему екатеринбуржцу внезапно стало плохо во время поездки. Его личность уже установили.

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«Предварительно, ухудшилось самочувствие, скоропостижно скончался. История не связана с криминалом», — отметили в ведомстве.

На месте происшествия работали правоохранители. Проводится проверка.

Накануне прохожие обнаружили в Екатеринбурге молодого мужчину, который лежал на снегу в луже собственной крови. Его госпитализировали.

В начале января у входа в магазин жители Красноярска прохожие нашли тело голого мужчины в луже крови. Полицейские не зафиксировали признаков насильственной смерти.