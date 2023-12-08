Эксклюзив 08 декабря 2023, 20:23 Пассажир умер после экстренной посадки самолета из Екатеринбурга в Перми Пассажирка экстренно севшего самолета умерла в аэропорту Перми РИА «Новости»

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Вылетевший из Екатеринбурга самолет должен был прилететь в Санкт-Петербург, но экстренно сел в Перми. Причиной посадки стал резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров, который впоследствии умер, рассказали «360» в пресс-службе пермского аэропорта.

«Рейс авиакомпании „Россия“ следовал по маршруту Екатеринбург — Пулково и приземлился в аэропорту Большое Савино в связи с ухудшением здоровья пассажирки. После того, как самолет совершил посадку, женщина скончалась», — рассказал пресс-секретарь воздушной гавани Евгений Кузнецов.

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В середине октября 60-летней пассажирке самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Сочи, стало плохо во время полета. Экипаж лайнера экстренно сел в аэропорту Волгограда. После прибытия самолета в воздушную гавань медики констатировали смерть пенсионерки.