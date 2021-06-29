Пассажир скончался на борту самолета, летевшего рейсом Магадан — Новосибирск. Человеку стало плохо, когда воздушное судно готовилось к вылету, сообщили «360» в управлении на транспорте МВД России по ДФО.

Как сообщили в МВД, пассажир сел в самолет, который готовился к вылету из Магадана в Новосибирск. После этого его самочувствие ухудшилось. По предварительным данным, пассажир умер от сердечного приступа. Его сняли с рейса, и воздушное судно вылетело намеченным курсом.

«Проводим проверку. Было утром. Поэтому предварительный диагноз — естественная причина смерти, остановка сердца. Но, предварительно, вскрытия еще не было», — сообщила начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД РФ по ДФО Ольга Мироненко.

Согласно данным онлайн-табло на сайте магаданского аэропорта, самолет авиакомпании S7 должен был вылететь в Новосибирск в 10:25, однако задержался на полтора часа.

Ранее украинский транспортный самолет Ан-225 «Мария» снес забор при заходе на посадку в аэропорту Великобритании. Информации о пострадавших не поступало.