15 января 2024, 17:01
Пассажир угнал такси в Челябинской области
Пассажир угнал такси, когда водитель ненадолго вышел из салона автомобиля в Златоусте Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.
По данным ведомства, мужчина воспользовался оставленными в замке зажигания ключами и уехал. Он врезался в сугроб, оставил машину и пошел пешком в сторону Златоуста.
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Отмечается, что угонщиком оказался ранее судимый 31-летний местный житель, против него возбудили уголовное дело.
Такси
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