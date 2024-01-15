Происшествия 15 января 2024, 17:01 Пассажир угнал такси в Челябинской области

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Пассажир угнал такси, когда водитель ненадолго вышел из салона автомобиля в Златоусте Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

По данным ведомства, мужчина воспользовался оставленными в замке зажигания ключами и уехал. Он врезался в сугроб, оставил машину и пошел пешком в сторону Златоуста.

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Отмечается, что угонщиком оказался ранее судимый 31-летний местный житель, против него возбудили уголовное дело.