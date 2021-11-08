Пассажир такси выстрелил в водителя из травмата в Новосибирске

Пассажир такси в Новосибирске повздорил с водителем, выхватил травматический пистолет и выстрелил в оппонента. Таксист получил ранения, виновник случившегося убежал с места происшествия. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД России по региону.

В ведомстве сообщили, что конфликт между водителем и пассажиром разгорелся вечером 7 ноября у дома на улице Пархоменко.

В МВД добавили, что между водителем такси и пассажиром возник конфликт на бытовой почве во время словесной перепалки. В ходе ссоры клиент выстрелил в таксиста два раза, предположительно, из травматического пистолета.

В полиции добавили, что пострадавший получил ранения, его отвезли в больницу. Стрелявший пассажир с места происшествия скрылся. Правоохранители сейчас его ищут.