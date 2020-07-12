12 июля 2020, 12:36
Пассажир такси устроил стрельбу на МКАД
Ехавший в автомобиле пассажир устроил стрельбу на 54-м километре внутренней стороны МКАД. Как рассказали «360» в пресс-службе столичного главка МВД, очевидцы сообщили о том, что мужчина выстрелил в воздух из неустановленного оружия.
В результате происшествия никто не пострадал.
«Сейчас проводятся мероприятия по поиску возможно стрелявшего гражданина», — сообщили в пресс-службе.
Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на свой источник сообщило, что стрельба велась из автомобиля такси.