Пассажир такси устроил стрельбу на МКАД

Ехавший в автомобиле пассажир устроил стрельбу на 54-м километре внутренней стороны МКАД. Как рассказали «360» в пресс-службе столичного главка МВД, очевидцы сообщили о том, что мужчина выстрелил в воздух из неустановленного оружия.

В результате происшествия никто не пострадал. «Сейчас проводятся мероприятия по поиску возможно стрелявшего гражданина», — сообщили в пресс-службе. Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на свой источник сообщило, что стрельба велась из автомобиля такси.