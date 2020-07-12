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    12 июля 2020, 12:36

    Пассажир такси устроил стрельбу на МКАД

    Анатолий Минкин, Василиса Андреева

    Ехавший в автомобиле пассажир устроил стрельбу на 54-м километре внутренней стороны МКАД. Как рассказали «360» в пресс-службе столичного главка МВД, очевидцы сообщили о том, что мужчина выстрелил в воздух из неустановленного оружия.
    Пассажир такси устроил стрельбу на МКАД

    В результате происшествия никто не пострадал.

    «Сейчас проводятся мероприятия по поиску возможно стрелявшего гражданина», — сообщили в пресс-службе.

    Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на свой источник сообщило, что стрельба велась из автомобиля такси.