Эксклюзив 27 августа 2023, 14:16 Пассажир такси погиб в ДТП с Mercedes на севере Москвы Источник «360»: на Ленинградском шоссе в Москве в ДТП с такси погиб человек Фото: freepik.com

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В Северном округе Москвы в Войковском районе столкнулись автомобили Mercedes и такси. В результате аварии погиб один человек, сообщил источник «360».

По его данным, 27 августа на Ленинградском шоссе произошла авария. Там не поделили дорогу Mercedes и машина такси. От полученных травм один из участников ДТП скончался на месте. Как уточнил собеседник «360», это был пассажир такси. Также пострадал водитель иномарки, о его состоянии не уточняется.

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Других подробностей пока нет. Правоохранители установят все причины и обстоятельства случившегося.

Накануне фура разнесла на части две столкнувшиеся перед ней легковушки на МКАД. Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции установят обстоятельства произошедшего.

Еще две аварии с участием электросамокатов произошли в центре Москвы. Предположительно, пострадавшие отделались незначительными травмами, так как от медпомощи они отказались.