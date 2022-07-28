Пассажир столичного метро спрыгнул на пути станции «Автозаводская»

Пассажира, спрыгнувшего на пути возле станции метро «Автозаводская», нашли мертвым на перегоне, сообщил «360» источник в экстренных службах. Движение поездов в подземке временно остановили.

По информации источника, пассажир спрыгнул на пути и побежал в сторону тоннеля. Пути в это время еще не обесточили — это сделали чуть позже.

«Человек спрыгнул на пути станции метро „Автозаводская“ и побежал в сторону центра. Напряжение снято», — рассказал собеседник «360».

На место тут же прибыли экстренные службы. Движение поездов в сторону области остановили, и на поиски пассажира отправились специалисты.

«Ищут. Метро остановили. Там люди в тоннеле сейчас помрут от жары», — добавил источник.

Позже пассажира нашли мертвым. Его тело лежало на перегоне.

На прошлой неделе житель столицы сообщил о якобы заложенной бомбе у входа на станцию метро «Кунцевская». На место тут же отправились правоохранители.