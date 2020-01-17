Пассажир снял посадку SSJ-100 на неработающую полосу в Домодедово

Пассажир рейса Сабетта (Ямал) — Москва авиакомпании «ИрАэро» снял момент посадки самолета на недействующую взлетно-посадочную полосу. Случай произошел в аэропорту Домодедово.

Кадры опубликовал пользователь социальной сети «ВКонтакте» Александр Ридлингер. На них видно, как проходит снижение, посадка и торможение по ВПП.

Лайнер Sukhoj Superjet сел не на ту взлетно-посадочную полосу днем 16 января. Пассажиры и экипаж судна не пострадали. В компании-производителе самолета — АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) — заявили, что у SSJ-100 не было никаких технических неисправностей.

«Посадка прошла в штатном режиме, по расписанию. Экстренной ее называть нельзя», — сказано в сообщении ГСС, которое процитировал «Интерфакс».

То же самое РБК сказали представители «ИрАэро». Информированный источник «Интерфакса» предположил, что пилот мог сесть не на ту ВПП из-за плохих метеоусловий.

Следственный комитет России начал доследственную проверку. Росавиация собрала комиссию для оценки причин и обстоятельств посадки.