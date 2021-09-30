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    30 сентября 2021, 19:02

    Пассажир самолета в США открыл аварийный выход и вышел

    Дарья Морозова

    Пассажир самолета в США открыл аварийный выход и вышел на крыло. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

    По данным сайта «Русская планета», это случилось после приземления. Мужчина открыл дверь и отправился гулять по крылу.

    Его забрали в полицию. Остальные пассажиры покинули самолет без происшествий.

    Ранее в компьютерных системах парижских аэропортов произошел сбой. Из-за этого все рейсы пришлось задержать на полчаса.