Пассажир самолета в США открыл аварийный выход и вышел на крыло. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным сайта «Русская планета», это случилось после приземления. Мужчина открыл дверь и отправился гулять по крылу. Его забрали в полицию. Остальные пассажиры покинули самолет без происшествий. Ранее в компьютерных системах парижских аэропортов произошел сбой. Из-за этого все рейсы пришлось задержать на полчаса.