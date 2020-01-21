Пассажир самолета умер после экстренной посадки в Казани

Вылетевший из Москвы самолет должен был прилететь в Южно-Сахалинск, но экстренно сел в Казани. Причиной вынужденной посадки стал один из пассажиров, которому стало плохо с сердцем. Несмотря на все усилия медиков, спасти мужчину не удалось.

«При осмотре бригадой скорой медицинской помощи была констатирована смерть», — приводит сообщение минздрава Татарстана РИА «Новости».

Как ранее сообщила пресс-секретарь аэропорта Южно-Сахалинска Марина Суетинова, рейс Москва — Южно-Сахалинск экстренно сел в Казани в ночь на 21 января. Экипаж решил посадить самолет из-за сердечного приступа, который случился у одного из пассажиров. Врачи начали оказывать необходимую помощь еще на борту лайнера, а затем продолжили все действия в аэропорту.

Всех остальных пассажиров доставили в аэропорт назначения в Южно-Сахалинске.