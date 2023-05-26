Происшествия 26 мая 2023, 18:34 Пассажир самолета открыл аварийную дверь во время посадки в Южной Корее Дверь самолета Asiana Airlines открылась во время полета на высоте 250 метров

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Дверь самолета компании Asiana Airlines, на котором летели 194 человека, распахнулась перед заходом на посадку. Выяснилось, что ее открыл пассажир, сообщило агентство Yonhap.

«Дверь самолета Asiana Airlines распахнулась прямо перед посадкой в международном аэропорту Тэгу в пятницу. Самолет благополучно приземлился», — указали в материале.

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По предварительным данным, дверь за две-три минуты до приземления открыл 30-летний пассажир, сидевший у аварийного выхода. В этот момент лайнер находился на высоте около 250 метров над землей.

В результате инцидента девять человек ощутили сильную нехватку воздуха, им было тяжело дышать. Медики доставили пострадавших в больницу. Администрация аэропорта сообщила, что из пассажиров никто не выпал из самолета.

После этого полиция задержала 33-летнего мужчину, которого подозревают в попытке взлома двери перед заходом воздушного судна на посадку, для проведения допроса.

Установлено, что он не был пьян. Причины своего поступка подозреваемый говорить не стал, работа с ним продолжается.