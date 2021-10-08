Пассажир самолета напал на полицейских в аэропорту Новосибирска

В аэропорту Новосибирска сотрудники полиции задержали мужчину, который сидел в кафе и вел себя неадекватно. Они попросили пройти его в дежурную часть и выяснили, что он дожидается рейса в Челябинск. Об этом написал «Царьград».

Во время разговора с пассажиром и составления административного протокола, мужчина нецензурно выражался и оскорблял транспортных полицейских. Затем он неожиданно набросился на одного из сотрудников и попытался ударить его в лицо.

Челябинца посадили в специальное помещение для задержанных пассажиров по административному наказанию. После того, как его вывели оттуда, мужчина вновь применил силу к полицейским. Правоохранителям пришлось утихомирить нарушителя специальными средствами.

На 46-летнего мужчину уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Ему может грозить до шести лет лишения свободы.