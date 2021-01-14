Пассажир самолета, экстренно приземлившегося в Пулково, рассказал подробности посадки

Самолет следовал Домодедово в Салехард. По словам одного из пассажиров, о неисправности экипаж сообщил в самом начале полета.



«Во время набора высоты экипаж сообщил о технической ошибке в системе самолета и необходимости посадки в аэропорту вылета. Около часа мы летали кругами и вырабатывали топливо. Ощущались перепады скорости и высоты, было немного страшно, но все держались нормально. Затем Домодедово отказало в посадке из-за метеоусловий. Нам сказали, что летим на запасной аэродром в Питер. Туда долетели хорошо, без проблем сели. Сейчас в аэропорту ждем решения, когда нас все-таки довезут до дома, в Салехард», — поделился подробностями Александр.

В аэропорту Пулково подтвердили, что посадка прошла штатно, никто не пострадал.

«Самолет сейчас будут осматривать специалисты», — добавили в Пулково.