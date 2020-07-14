14 июля 2020, 18:24
Пассажир самолета Alaska Airlines пригрозил смертью соседям, если те не признают, что Иисус был чернокожим
Пассажир самолета Alaska Airlines требовал, чтобы все на борту признали, что Иисус был темнокожим, иначе он собирался всех убить. Пилотом пришлось экстренно посадить воздушное судно в аэропорту Сиэтла, сообщает Daily Mail.
В авиакомпании рассказали, что пассажир начал угрожать спустя 20 минут полета. Он встал со своего места и громко закричал. Молодой человек хотел, чтобы все пассажиры поверили в то, что Иисус был темнокожим. На борту оказался сотрудник правоохранительных органов, который пытался успокоить парня. Остальные пассажиры тоже старались угомонить мужчину.
Пилоты решили посадить самолет, и когда воздушное судно оказалось в аэропорте Сиэтла, парня сразу же передали сотрудникам полиции. Сейчас он заключен в тюрьме округа Кинг в Вашингтоне. Никого из пассажиров преступник в итоге не ранил. Их пересадили на другой рейс до Чикаго. Обстоятельства произошедшего выясняются.