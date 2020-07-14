Пассажир самолета Alaska Airlines пригрозил смертью соседям, если те не признают, что Иисус был чернокожим

В авиакомпании рассказали, что пассажир начал угрожать спустя 20 минут полета. Он встал со своего места и громко закричал. Молодой человек хотел, чтобы все пассажиры поверили в то, что Иисус был темнокожим. На борту оказался сотрудник правоохранительных органов, который пытался успокоить парня. Остальные пассажиры тоже старались угомонить мужчину.

Пилоты решили посадить самолет, и когда воздушное судно оказалось в аэропорте Сиэтла, парня сразу же передали сотрудникам полиции. Сейчас он заключен в тюрьме округа Кинг в Вашингтоне. Никого из пассажиров преступник в итоге не ранил. Их пересадили на другой рейс до Чикаго. Обстоятельства произошедшего выясняются.