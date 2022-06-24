Пассажир рухнувшего под Рязанью самолета попал в реанимацию

Один из пассажиров Ил-76, потерпевшего крушение под Рязанью, находится в реанимации. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

Общее число погибших возросло до четырех, еще пятеро госпитализировали. Один из них находится в реанимации.

Власти Рязанской области в Telegram-канале оперштаба подтвердили, что в результате крушения самолета погибли четыре человекa. При этом еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. Их в экстренном порядке госпитализировали в больницы Рязани. Врачи оценивают состояние пациентов как стабильное.

Самолет Ил-76 потерпел крушение в районе Михайловского шоссе под Рязанью. В распоряжении «360» появилось видео с моментом падения и последствиями этого ЧП.